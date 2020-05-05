企鵝妹 Jinny - 為什麼台灣對我來說很特別

韓國正妹實況主企鵝妹Jinny，近來重心轉往美國發展，一舉一動仍受台灣網友關注。只是今日卻傳出企鵝妹在實況中宣布與同居數月的美國知名實況主、外形神似《哈利波特》海格的EsfandTV訂婚，令台灣網友大崩潰，還起底１年前台灣粉絲在企鵝妹影片下方的留言，一片真心換絕情，令人同情不已！

企鵝妹在實況中自爆與Esfand訂婚，在台灣網路上投下震撼彈，不僅先前參加企鵝妹來台粉絲見面會，一起與女神合照的正港台男「50人騎士團」再度被鞭屍，遭大批網友狂笑是火山孝子。

還有網友壞心起底企鵝妹1年前影片「為什麼台灣對我來說很特別」，下方粉絲真摯留言「企鵝很棒！雖然有經過一些風雨，但是事實證明企鵝真的是喜歡台灣的！很多大小明星經過台灣撈撈錢錢就走了，誰又能真心特地來台灣學中文呢？企鵝加油！不要被謠言打倒～支持～」、「要不是當初72會講英文，不然應該會跟台灣擦身而過，台灣對72就不會特別了，72喜歡臺灣中文也越來越進步很棒！！！！」。

這些粉絲慘遭網友大開嘲諷「真的笑死，孝子抖了一堆，企鵝還是選了美國肥宅」、「笑死！人家學中文就是要讓你抖內，你還真以為她愛中文逆！」、「可憐哪」、「X快笑死，不要再鞭屍了，火山孝子直接跪在地上哭」。

(中時電子報)