新北市永和區里長潘慶忠遭對手提起當選無效訴訟，新北地方法院判他當選無效，但台灣高等法院認為，沒有證據證明11名里民遷入戶籍使他當選，逆轉駁回請求，潘慶忠可繼續擔任里長確定。

合議庭認為，江姓男子等11人雖有遷徙戶籍之行為，但無證據證明他們有意圖使潘男在選舉當選，以虛偽遷徙戶籍取得投票權而為投票，況且新北地方檢察署檢察官不起訴處分書也為相同認定，因此駁回當選無效的請求。

(中時 )