11名里民遷入戶籍 沒有違反選罷法 19:282020/05/05 中時 林偉信 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 永和里長選舉，高院判11名里民遷入戶籍沒有違反選罷法。（資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市永和區里長潘慶忠遭對手提起當選無效訴訟，新北地方法院判他當選無效，但台灣高等法院認為，沒有證據證明11名里民遷入戶籍使他當選，逆轉駁回請求，潘慶忠可繼續擔任里長確定。 合議庭認為，江姓男子等11人雖有遷徙戶籍之行為，但無證據證明他們有意圖使潘男在選舉當選，以虛偽遷徙戶籍取得投票權而為投票，況且新北地方檢察署檢察官不起訴處分書也為相同認定，因此駁回當選無效的請求。 (中時 ) #11名 #里民 #遷入 #戶籍 #沒有 #違反 #選罷法 #當選 也許您會感興趣 推薦閱讀 山上區謝天二號橋通車 造福平陽、玉峯里民 19:582020/05/02 生活 Zoom承認沒有3億日活躍用戶 只是會議參與者 19:582020/05/03 財經 再見歌廳秀 台下沒有觀眾 04:102020/05/03 藝文副刊 黃偉哲：台南防疫「順時中」沒有「順友宜」 17:262020/05/03 政治 戶籍謄本裡的故事 04:102020/05/04 時論廣場 吳淡如宣布小熊書房營運重大改變「公司已經沒有現金運轉」 11:002020/05/04 娛樂 台南首件違反居家檢疫未繳罰鍰 車輛遭查封 11:482020/05/04 社會 下屆U12沒有台南選手 教育局長要將校長納考績 15:582020/05/04 政治 博謙生技違反資訊申報規定遭處違約金5萬元 16:312020/05/04 財經 老舊房屋問題多 若傳火警恐成大災難 19:282020/05/04 生活 社會熱門新聞 新莊居家檢疫男死亡 兒：父親本就身體不好 - 社會 獨》派出所長主動脈剝離 搶救13小時病逝 - 社會 獨家》高醫通融 前院長女兒一家五口遺體團聚 - 社會 京華城百貨拆除工程引火警 警消灌救無人受傷 - 社會 新北市消防車撞傷騎士 傷者送醫不治 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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