台北市長柯文哲曾喊要支持獨立音樂與Live House展演場所，但北市Live House卻逐年遞減，議員游淑慧痛批，北市生存空間制度與獎勵，根本扼殺產業，讓不少Live House掛羊頭賣狗肉。對此，文化局長蔡宗雄表示，大多Live House屬於複合式經營，會視主業內容改登記類別讓業者合法化。

北市對於「音樂展演空間業」定義，以「提供音響燈光硬體設備之展演場所」及「音樂藝文創作者現場演出音樂」為要件列冊，2016年21家，2017年19家，2018年18家，2019年為11家，2020年至4月底前為11家。

游淑慧直言，至從創立音樂展演空間業後，Live House紛紛逃出，若市府是友善並全力扶植，Live House不會一直倒，是因為項目法規特別嚴格嗎，讓不少店家掛羊頭賣狗肉，結果創設此營業項目是在扼殺產業。

對此，蔡宗雄表示，大多數Live House為複合式經營，同一間店可以有好幾種營業項目，但要符合文化局的列冊條件比較嚴格，因此會視主業內容改登記類別。

(中時 )