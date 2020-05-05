台南第二監獄以線上教學方式讓收容人學做有聲賀卡，寄送給思念的母親。（劉秀芬攝）

台南第二監獄以線上教學方式讓收容人學做有聲賀卡，寄送給思念的母親。（劉秀芬攝）

台南第二監獄母親節電話懇親活動。（劉秀芬攝）

親情傳千里，思念無距離。新冠肺炎防疫期間，台南第二監獄為讓收容人能持續得到家庭支持與情感聯結，藉由電話懇親，讓雙方傳達思念之情。院方更首次以線上教學方式，讓收容人學製有聲賀卡，寄送給思念的母親。

一句親切熟悉的聲音，「媽媽，是我，母親節快樂！」傳達收容人對母親的思念和關懷。由於現正值疫情期間，南二監有別以往，除辦理電話懇親之外，5日結合監內文康活動舉行母親節漫畫賀卡製作，下午將卡片寄出，讓收容人對媽媽的愛及思念透過繪畫及錄音，在母親節前傳達到媽媽手中。

南二監與六甲區公所數位學習中心採用視訊教學的方式，讓收容人學習獨立錄製完成有聲賀卡。收容人看著講師預先錄製好教學影片，一步一步製作，在監方人員的協助下，毋須面對面教學即能完成課程教學。

收容人阿輝因毒品案入監服刑，母親近期因罹患癌症，現正在與病魔對抗，因此無法至監獄接見。此次透過繪畫有聲賀卡，用聲音及繪畫創作，他告訴媽媽要戰勝病情，恢復健康，他一定會脫胎換骨，出監後好好孝順、照顧媽媽。

南二監典獄長邱泰民表示，感謝六甲區公所採用遠距視訊教學協助收容人完成母親節有聲賀卡。邱泰民指出，收容人透過有聲繪畫卡片，將不好意思當面說出口的思念，以畫作及錄音表達，是非常好的家庭支持教化活動，相信收到母親節有聲賀卡之家人，能收穫滿滿的感動，並給予在監服刑的收容人溫暖的祝福。

(中時 )