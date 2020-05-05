櫃買中心今（5）日表示，其祥股票（1258）、其祥二轉換公司債（12582）、及熒茂股票（4729）自5月6日起預收款券並每20分鐘撮合一次，台康生股票（6589）自5月6日起預收款券並每5分鐘撮合一次。

其祥股票、熒茂股票等最近30個營業日內曾發布處置，又因連續3個營業日達櫃買中心公布，或通知注意交易資訊暨處置作業要點第四條第一項第一款，經櫃買中心公布注意交易資訊，自5月6日起10個營業日（到5月19日止），對其祥股票、其祥二轉換公司債、熒茂股票，改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業（約每二十分鐘撮合一次），各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。

台康生股票因最近10個營業日內有6個營業日經櫃買中心公布注意交易資訊，自5月6日起10個營業日（到5月19日止）改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業（約每五分鐘撮合一次），各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券數量單筆達10交易單位或多筆累積達30交易單位以上時，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。

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