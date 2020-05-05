正值台灣防疫關鍵時刻，悠遊卡公司期望提供社會更多安心正向的力量，與台灣知名廟宇鹿港天后宮合作發行「湄洲媽安心悠遊卡」，內附「淨身梳洗包」，伴你一同防疫護家園。

鹿港天后宮創建至今已經超過400年，是台灣唯一奉祀湄洲祖廟開基媽祖神尊的廟宇，悠遊卡公司去年就曾發行「湄洲媽祖平安悠遊卡」，引發信徒熱烈迴響，今年再接再厲，發行「湄洲媽安心悠遊卡」，內附「淨身梳洗包」，主要成分包括艾草、香茅、桃枝等，可用來梳洗、薰香，具有收驚、辟邪、去煞的作用，加上湄洲媽加持，更能趨吉避凶。

悠遊卡與媽祖的緣份相當深厚，早在2013年就與大甲鎮瀾宮合作發行平安悠遊卡，2017年起更連續3年結合不同的媽祖廟發行悠遊卡，銷售每每爆棚，包括2017年與北港朝天宮發行北港媽悠遊卡、2018年推出拱天宮白沙屯媽祖悠遊卡，都創下銷售佳績。

悠遊卡公司表示，鹿港天后宮「湄洲媽安心悠遊卡」6日起在全台7-ELEVEN、全家便利商店、萊爾富、OK等超商通路及momo購物網、PChome 24h購物販售，每張售價新台幣100元，數量有限，售完為止。

(工商 )