臺灣證券交易所與證券櫃買中心聯合舉辦的「第六屆公司治理評鑑」成績揭曉，合庫金控首度獲評鑑前5％殊榮，展現合庫金控集團積極提升公司治理之決心，努力成果獲得肯定。

自雷仲達董事長就任以來，即高度重視集團公司治理及實踐企業社會責任，具體成果包含強化董事會結構與運作：董事會績效評估、設置公司治理主管、制定董事會成員及重要管理階層接班規劃；提升資訊透明度：定期辦理法人說明會並參加海外路演(Roadshow) ；落實企業社會責任：成立CSR委員會並每年出版報告書、總行大樓取得ISO 50001能源管理系統國際認證、因應高齡社會發展趨勢，提供樂活安養商品與服務，落實普惠金融。

第六屆公司治理評鑑計有901家上市公司及699家上櫃公司，合計1,600家公司參與評鑑，僅45家上市公司及35家上櫃公司名列前5％，合庫金獲此佳績，扮演領頭羊角色，發揮標竿企業經營典範。

未來合庫金將持續秉持「主動、靈活、創新」經營理念，追求永續經營績效，重視股東、員工、客戶等利害關係人之權益，精進公司治理，為集團永續經營奠定發展磐石。

(工商 )