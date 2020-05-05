美國航空產業上周發債量創下新高，顯示市場投資需求並未退燒，只要價格具吸引力，投資人仍然勇於認購遭疫情重創的航空業者所發行的債券。

根據路孚特的統計，航空業者上週總共發行320億美元的債券，其中波音公司週四發債250億美元，創非用於併購與航空業史上最高紀錄。另據摩根大通指出，達美航空週三亦發行35億美元的公司債，以及15億美元的貸款，創航空公司發債新高紀錄，

摩根大通債券資本市場部門主管佛利(Kevin Foley)表示，近幾周來隨著疫情的衝擊浮現，並造成金融市場動盪，投資人對於遭疫情重創企業所發行的債券都避之唯恐不及，這一波航空業成功發債對於急欲發債籌資的企業將具有很大的激勵作用。

知情人士透露，達美航空發行企業債與貸款總共吸引逾200家業者認購，認購標單達100億美元，不過發債成本遽升，殖利率較達美航空現有債券多出逾一倍。

根據MarketAxess的報價，達美發行2025年到期的新債周一收盤報100.938美分，較上周五收盤102美分下跌約1％。

航空業者接連發債正值產業陷入最嚴重的不景氣，據APM Research Lab彙整美國運輸安全管理局的資料發現，自3月初以來，美國機場通關的旅客人數較去年同期銳減96％，促使航空公司紛紛縮減航班因應，砍幅高達60％。

除了發債，其他航空公司則透過股市籌資。聯合航空母公司聯合航空控股半個月前宣布將進行增資，總共將發行3,925萬的新股，消息一出後造成股價重挫，之後幾天才告反彈。聯合航空控股財務長雷德曼(Gerald Laderman)指出，聯合航空5月初帳上可用現金部位達72億美元。 西南航空則是透過股市與信用管道成功籌措資金，上周總共籌到逾60億美元後，已躍升為美國財務體質最強健的航空公司，現金部位高達168億美元，還不包括可向財政部申請28億美元的貸款。

(工商 )