京城商業銀行(股票代碼：2809)公告，2020年4月自結稅前損益4.88億元，稅前EPS 0.44元，較3月的0.01元大幅回穩，累計2020年前4月稅前獲利達15.17億元，稅前每股盈餘(EPS)為1.35元。

年初至今，受到嚴重特殊傳染性肺炎疫情及油價巨幅波動所影響，全球金融市場呈現劇烈動盪，除了股市上沖下洗外，債市同樣難以倖免，正常而言美國公債是無風險的基準，錨定全球超過50兆美元以美元計價的固定收益證券，然而在美國聯準會(Fed)「不設上限」的債券購買承諾之前，美國公債一度呈現高波動且無明確方向性，造成整體債市價格錯置且價差不斷擴大；另外，信用評等公司過去兩個月也迅速對各主權及受影響產業做出大動作調降評等，同樣對債市產生影響。

因此，京城銀基於穩健保守原則，決議於4月提列金融資產減損，金額1,470萬美元，約新台幣4.38億元。京城銀表示，該筆金額已反映在4月的自結損益數字上，若未來債券價格回升，則仍有回沖之可能，且在各國政府積極採取相關貨幣政策及金融穩定措施之後，整體債券市場流動性已逐漸恢復，債券價格已見回升，也使得京城銀的每股淨值由3月底的32.47元提高至4月底的34.61元；放款部份，京城銀延續一貫對資產品質的高標準要求，截至4月底止，逾期放款比率、逾期放款覆蓋率、全體放款覆蓋率分別為0.01％、11,841.45％及1.42％。

此外，證交所最新辦理第六屆公司治理評鑑結果出爐，京城銀連續三年穩坐前5％企業，京城銀著眼於員工、股東、企業及社會整體長期價值持續提升，近年早已將處理公司治理與企業社會責任相關單位提升至董事會下功能性委員會層級，透過完善運作系統將CSR融入全行核心發展策略，每年由「公司治理暨提名委員會」針對提升股東權益、強化董事會運作、落實企業社會責任、提升資訊透明度與相關法令規章之遵循等面向提出年度CSR主軸，並依據董事會核定目標執行與後續成效追蹤，顯見全體董事會暨經營團隊成員對企業永續與公司治理的努力，亦是京城銀能從眾多上市櫃、金融保險機構中脫穎而出的重要關鍵。

京城銀表示，秉持創造社會大眾最大福祉、提升企業價值初衷，京城銀時刻關注企業自身發展與企業社會責任實踐，隨著新冠肺炎疫情蔓延迫使身處在全球化社會中的你我重新審視健康與友善環境重要性，今年母親節將以愛主題圍繞，運用各種愛自己的方式，宣達身體健康重要性，並預計於FB粉絲團以環保議題連結，規劃愛世界互動發文，按讚及回覆環保撇步達指定門檻，將贈送洗手乳給配合金融教育之國小及安親班，提高小朋友之防護能力。

而母親節應景花卉康乃馨價格受疫情關係崩跌，京城銀拋磚引玉以往年同等價格水準向農民採購康乃馨贈送客戶，亦規劃採購關廟在地鳳梨，用實際行動表達對台灣這片土地的熱愛。同時在面臨疫情嚴峻的時期，京城銀經營團隊積極配合政府紓困方案，發揮在地關懷精神，全力協助客戶渡過抗疫的艱難時刻。

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