黃思婷時隔2年，推出台語新專輯《風中淚》，她近年來鮮少公開露面，透露因2年前，在家中打掃拖地，為了接電話，地板濕滑，不慎仆倒，導致下顎骨嚴重斷裂，演藝事業中斷，現病癒康復新出發。在母親節前夕，帶著母親享用鐵板燒，黃思婷說母親第一次吃鐵板燒，心情很好，「我還像小女生的跟她撒嬌。」

談到當時嚴重受傷後，黃思婷不忍母親擔心而隱瞞病情，她家住在母親附近，不時的還特地盛裝打扮探視，讓母親以為她演出工作照常，直到半年前不小心脫掉口罩，被眼尖的母親發現臉部有異狀，心疼問：「受傷了嗎？一定很痛。」黃思婷忍不住抱著母親淚崩。

她的父親在十多年前過世，身為長女的黃思婷，代父一肩扛起家計，黃思婷提到母親中風多年，日前又因坐在床邊不小心跌落倒坐地上，導致骨盆斷裂，原本還可以拿拐杖行走，現只能靠坐輪椅代步，她考量到母親的身體狀況，加上近期新冠肺炎肆虐，特別選平日慶祝，她感性：「一年多來我選擇欺騙，身體努力的復健中，期望每年都可以與媽媽一起歡度母親節。」

(中時 )