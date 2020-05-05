近來沒有球賽可看，所以籃球之神Michael Jordan的紀錄片《最後之舞》，就成了最近球迷熱烈討論的話題，而在最新公布的集數當中，今年不幸於直升機意外的Kobe Bryant也在現身紀錄片，讓許多球迷相當感動。

而曾擔任兩位傳奇訓練師的Tim Grover看到這片段之後，也回憶起這兩人之間的有趣小故事，他提到當時只要湖人對陣公牛，Kobe Bryant賽後就一定會在球員通道上「堵」Michael Jordan，沒有堵到人之前就不肯離開。

每次Kobe Bryant想等Michael Jordan出來，就是想要請教關於球技的問題，其中包括翻身跳投還有腳步的問題，而Michael Jordan有時也會特別停下來講解，甚至親身示範解釋動作，可以看見Michael Jordan對Kobe Bryant這位小老弟相當提攜。

不過尷尬的事情是，Michael Jordan往往都會是最後離開更衣室的人，所以許多湖人球員就要在巴士上，陪著Kobe Bryant一起等Michael Jordan，Tim Grover就表示，當時他負責要清點巴士上的人數，但每次對到公牛時，都點不到KobeBryant。

而Kobe Bryant對此可沒有一點愧疚，TimGrover說，「當時Kobe Bryant的想法是，巴士理所當然地要等他，畢竟他下次可以跟籃球之神Michael Jordan面對面請教，不知道是什麼時候。」

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(中時電子報)