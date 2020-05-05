新冠肺炎疫情持續在各地延燒，全球累計確診人數飆破358萬例，造成至少25萬人喪命，台灣緊鄰疫情重災區，中央流行疫情指揮中心嚴守陣線，我國已連續23天未出現本土病例，防疫團隊受到許多國家肯定，指揮官陳時中還紅到日本，甚至被封為「鐵人大臣」，讓許多台灣網友們相當振奮。

台灣圓山飯店為慶祝0確診，將客房點燈秀出「ZERO」字樣。（圖／翻攝自臉書）

由日本男團「嵐」成員櫻井翔所主持的《教科書學不到的超級難題》，4日播出台灣防疫特輯，節目首先就秀出圓山飯店點燈的照片，接著特別介紹我國衛福部長陳時中，並為他冠上「鐵人大臣」的封號，節目中還播出了陳時中當時落淚的畫面，讓不少台日民眾都相當不捨。

當時因我國個案不斷增加，陳時中不捨防疫團隊辛苦，忍不住落下男兒淚。（圖／翻攝自臉書）

阿中部長在這段期間擔起防疫重任，不眠不休帶領團隊一起抗戰，還經常在記者會上鼓勵、教育民眾，不僅受到台灣人民愛戴，甚至還被各國媒體爭相報導。對於登上日本節目，陳時中表達「感謝」，也提到台灣的防疫模式受到各國肯定，讓他感到非常驕傲。

(中時電子報)