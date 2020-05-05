為減緩疫情衝擊，中央宣布擴大急難紓困補助對象，台中市政府社會局表示，若民眾符合「有工作且因疫情請假或無法從事工作致生活陷困、無加保者、未領取政府機關其它補助津貼」等資格，「家戶平均每人每月生活費」低於當地每人每月最低生活費1.5倍者，即可領取1萬至3萬元不等補助，符合資格民眾，明日起可憑書面文件到各區公所申請。

社會局指出，對於因疫情影響，導致工作及家戶收入減少者，衛福部宣布再擴大補助對象，針對有工作者，未加入軍、公、教、勞、農保等社會保險，且未領取其它政府機關相關紓困補助、補貼或津貼，家庭生計因疫情陷入困境者提供紓困金。

有關補助金額計算，社會局說明，只要民眾「家戶平均每人每月生活費」低於當地「每人每月最低生活費」1.5倍者，即可申領1至3萬元紓困金；「家戶平均每人每月生活費」介於當地「每人每月最低生活費」1.5至2倍間，即可申領1萬元紓困金。

以台中市李先生一家3口為例，由於台中市平均「每人每月最低生活費」為1萬4596元，換算1.5倍為2萬1894元，李先生家戶月均收入2萬8000元，加上家戶總存款47萬元，由於家戶內每人存款15萬元免納入計算，李先生一家扣除45萬元後，再除以3人，換算下來，李先生的「家戶每人每月生活費」等於1萬6000元，低於2萬1894元，即符合領取資格。

社會局提醒，民眾申請紓困金時，要準備身分證件、實際共同生活戶內人口的存簿，或存摺內頁影本（自109年1月1日起），以及從事工作受疫情影響的證明(如薪資異動紀錄、進出貨紀錄、營業紀錄等)。若無薪資證明文件，如攤販或臨時工等對象，須提出切結書，具體說明家庭狀況、經濟狀況以及申請事由，由區公所受理後書面核定。

(中時 )