新冠疫情日趨嚴峻，法務部行政執行署為避免群聚感染，指示全國13個分署防疫優先，在5日舉辦的聯合拍賣會，各地分署採取通訊投標方式拍賣不動產，但民眾反應熱烈，5日拍定總金額總計6742萬9465元，其中有3760萬餘元是透過通訊投標拍定，6742萬9465元將挹注國庫。

行政執行署表示，為避免拍賣會上發生群聚感染，因此指示各地分署於防疫期間原則上暫停拍賣動產，拍賣不動產則不開放現場投標，全面採通訊投標方式進行。

執行署指出，今天舉行的全國聯合拍賣會，除桃園、彰化分署有拍賣動產外，其餘分署均停止拍賣動產，另不動產部分除台北分署停止拍賣外，其餘12分署則有採通訊投標、或通訊兼採現場投標。而到各分署投標的民眾，均配合量測體溫，戴口罩，符合防疫規定。

今天不動產拍賣，以新北分署拍賣位於新北市板橋區文化路1段建物及土地，金額2028萬9999元最高，桃園分署拍定桃園市龍潭區2筆土地，拍定金額742萬餘元；新竹分署拍定苗栗縣後龍鎮土地4筆，金額為28萬餘元。

另台中分署拍定台中市西區、北區、西屯區、豐原區、太平區、沙鹿區、石岡區、清水區等13筆土地及3筆建物，拍定金額為1923萬餘元，彰化分署拍定彰化縣員林市1筆土地，拍定金額為236萬餘元；台南分署拍定台南市東區、北區11筆土地，金額為1242萬餘元；花蓮分署拍定卓溪鄉、吉安鄉2筆土地及1筆建物，金額為396萬餘元。

今天拍賣會中，以通訊投標方式投標拍定者，有新北、新竹、嘉義、台南、花蓮等分署，合計20筆土地及2筆建物，拍定金額為3760萬餘元。

(中時 )