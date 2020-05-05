紐約州長古莫。（圖／美聯社）

古莫在今年初，剛當選「全美十大不受歡迎州長」，3個月後的現在，他的滿意度從4成跳到8成，4月初的全國民調，甚至有超過一半的民主黨籍選民，希望他取代拜登，和川普一決高下。而遠見在4/18公布的民調中，這新北市長侯友宜在六都防疫中，拿下8成多的滿意度。資深媒體人李艷秋表示，新北市長侯友宜會是古莫嗎？

李艷秋整理了紐約州長的小事蹟，例如：

1，當他要求州民不得外出、商家不得營業遭到反彈時，他說「Blame me!」如果有人不高興，就怪我吧！我負責！這句話也成為金句，常常被用來對照川普說「這件事不是我負責」。

2，古莫曾說，他不在乎政治上惹誰不高興，只要能幫他拯救人命，什麼都可以忍。

3，古莫大力倡導戴口罩，說不戴口罩就是不尊重別人，這對紐約客來說，是非常大的文化衝擊，他每天不厭其煩說了又說，確實讓紐約甚至美國人開始改變。

李艷秋引用遠見在4/18公佈的民調中，新北市長侯友宜在六都防疫中，拿下8成多的滿意度，在他身上，確實看到某些與古莫州長相似的特質。

但李艷秋強調，侯友宜是不是古莫一點都不重要，百姓樂見政治人物以蒼生為重，少些政治算計，不藉機哄抬個人，不趁亂製造分裂，更不會在失死交關的時候，還搞意識形態。

(中時電子報)