政府拚紓困，銀行卻變相收高額手續費，金管會緊盯四原則。金管會銀行局副局長莊琇媛5日指出，銀行辦理貸款業務為反應成本可適度收手續費，但必須符合「公平合理、比例原則、紓困案件特殊性、充份告知」四原則，若有揭露不實會依金融消費者保護法來導正，保護消費者權益，兼顧市場公平競爭。

民眾向立委林楚茵爆料，向北富銀申請經濟部的週轉金紓困貸款170萬元卻被收取8萬元高額手續費，實際只拿到162萬元，但同方案在台銀卻免手續費，北富銀等於「變相加息」，金管會關切。

莊琇媛指出，銀行為反映作業成本，會適度收手續費，但不能用不同名目重複收取。尤其紓困案是政府提供資源，給利息補貼又有信保基金提供八到十成的保證，銀行不應在利低條件下，仍用手續費等名目收取，一旦被揭露時，金管會將依照金融消費者保護法，對銀行予以導正。

莊琇媛表示，銀行收費要合理、公開透明，且將項目、計價單位及金額，以明顯字眼揭露，在營業場所要揭示公告，若有變更費用時，要在生效日六十日前公告，但有利客戶的變更不在此限。

此次北富銀的案例，莊琇媛指出，據了解，銀行收取的8萬元是三年的承諾費，一般企金客戶貸款時間長的話，會收承諾費，也就是銀行要把資金空出來給客戶，但此案不是大額，只有170萬元，銀行局會去關切了解此事。據了解，北富銀已調降費用，至少減一半以上。

針對紓困貸款，金管會是否會訂定一致性的手續費收取標準，莊琇媛表示，以過往原則來說，並不會通案決定收取費用的標準，過去皆是採用「價格自由化」，但從消費者保護的觀點來看，價格自由化不能超出合理比例原則，但會來研議看看。

(工商 )