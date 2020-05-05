「食物銀行（FOODBANK）」為全球聯盟平台，在此波新冠疫情大流行中，積極運作提供低收入及弱勢家庭的補給需求，台灣雖不在其聯盟之內、台灣也超前部署有效控制疫情，本地發起的台灣食物銀行聯合會仍然得到成立4年來最大包的捐贈，是來自新加坡的DBS星展集團約等100萬新幣、約台幣2,250萬，的社企物資。

星展集團在疫情期間宣布捐助1,050萬新加坡幣（約2.38億台幣）成立「展愛同行抗疫基金」，提供合計約500萬份的食物包與關懷包，給新加坡、香港、中國、印度、印尼和台灣6個市場。星展集團執行總裁高博德（Piyush Gupta）表示，新冠病毒疫情在亞洲帶來重大災情，讓許多人的生命與生計陷入威脅，星展銀行所在的市場或有出現社會資源缺口，星展和員工、客戶及所有同伴們並肩站在一起，對需要的人伸出援手，直到大家共同度過這次的危機。

該集團新募集的「展愛同行抗疫基金」，透過台灣子行星展銀行（台灣）捐款購買社會企業物資，藉此支持社會企業的營運，所採購之物資捐贈給「台灣食物銀行聯合會」，分享給因疫情陷入困頓的長者與弱勢家庭。今天舉行的線上捐贈活動，行政院政務委員唐鳳親自參與，還有台南市、南投縣、宜蘭縣等地方首長熱情上線。

台灣食物銀行聯合會理事長方荷生表示，台灣食物銀行聯合會自2016年成立以來，一直以食物援助、建構無飢網絡為宗旨，希望將台灣的食物捐贈，從上游到下游完整串聯，建立食物銀行系統，服務逾116萬個家戶，幫助近300萬人次。「此次新冠疫情影響，我們在第一線看到了來自獨居長者與弱勢家庭的補給需求，也很高興星展銀行（台灣）在關鍵時刻伸出援手」，讓台灣食物銀行聯合會能一齊協力，將愛心匯聚的社會企業良品，轉化為關懷弱勢需求的力量。 星展集團此次的捐款將可購買45,000個「星展暖心食袋」，內容包含「友善大地」的有機白米、「社會網絡」的日曬關廟麵組、「台灣好漁」魚鬆、「直接跟農夫買」的椒鹽玉米棒，以及「茶籽堂」洗手乳，每份食袋價值為新台幣500元。除了星展率先出捐出的2,250萬元，也將鼓勵員工和客戶捐款，以購買更多的「星展暖心食袋」，目標募集50,000個「星展暖心食袋」，造福更多的獨居長者及弱勢家庭。

同時，星展銀行（台灣）也在確保員工安全的前提下，對內號召員工組成10人以下的志工小組，於台灣食物銀行聯合會在台北、宜蘭、台中、台南及高雄的據點，協助分裝「星展暖心食袋」，以實際行動力挺社會企業、響應抗疫與關懷弱勢。

(工商 )