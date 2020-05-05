工業電腦廠融程電（3416）公告最新財務報告，今年首季合併營收3.5億元，較去年同期減少12.8％，稅後淨利5,251.5萬元，年減8.5％，受惠產品組合改善，獲利縮減幅度優於營收，首季EPS為0.73元。

融程電首季受到新冠肺炎疫情影響，營收表現不如預期，但就首季獲利狀況來看，仍維持一定水準，營業利益5,673.9萬元，年減12.79％，業外收入916.1萬元，毛利率38.93％則較去年同期36.42％提升，單季稅後淨利5,251.5萬元，EPS 0.73元，略低於去年同期的0.8元。

融程電將於27日召開股東會，擬配發3元現金股利，維持高股息發放政策。根據營業報告書中指出，融程電近年深耕研發取得成果，已具備醫療級產品的設計能量，醫療級認證平板設計獲得國際大廠的Design-in。並在車檢、車用運算平台精進，為堆高機、貨車及車輛生產線開發各種處理器及作業系統的平板電腦，滿足產業領域的低中高階需求。

因應人工智慧產業蓬勃發展，融程電開發車載適用的AI邊緣運算平台，透過高效能的AI邊緣運算及車用安全規範，提供高效可靠的運算核心。同時，投入公共安全領域研究，結合SubG無線技術，防爆等級的安規設計及雲端運算，提供一個人員監控、緊急通報的求救系統，為產業安全提供妥善解決方案。

展望後市，融程電指出，未來將強化網路與數位行銷，持續推廣業務，並確保車檢、醫療與倉儲物流相關平板產品能順利量產出貨。而產品主要銷售地區仍為歐洲、北美等已開發國家地區，在法律及重大政策擬訂較其他地區穩定，預期今年應不致因國內外重要政策及法律變動，導致業務營運受到重大不利影響。

(工商 )