（合作金庫銀行主辦桂田酒店12億元聯合授信簽約，左4為合作金庫銀行總經理陳世卿，中為桂田集團董事長朱仁宗。 圖／合作金庫銀行提供）

合作金庫商業銀行統籌主辦之桂田酒店股份有限公司新台幣壹拾貳億元之聯貸案，已成功完成募集，並於5月5日於桂田酒店由統籌主辦暨管理銀行合作金庫商業銀行總經理陳世卿代表授信銀行團與桂田集團董事長朱仁宗共同完成簽約儀式。

本次聯貸主要用途為償還金融機構既有負債、支應飯店裝修暨充實營運週轉金所需資金。本次聯貸案由合作金庫商業銀行擔任統籌主辦行，全國農業金庫、兆豐國際商業銀行、華南商業銀行、彰化商業銀行、臺灣土地銀行、臺灣銀行、第一商業銀行、臺灣中小企業銀行、上海商業儲蓄銀行、臺灣新光商業銀行、三信商業銀行、合作金庫票券及兆豐票券等共同參與，獲得各家參貸銀行熱烈支持，超額認購至185％，已順利完成簽約。

台南桂田酒店隸屬於營造實績逾20年的桂田集團，位處大台南樞紐位置之永康鹽行商圈，鄰近台灣歷史博物館及台南科學園區，擁有商務、宴會、休閒三大面向的差異化競爭優勢。於2007年正式營運後，即以桂田酒店本館、二館營運規模站穩大台南市場前3名，期間經歷九年的焠煉與成長，再將事業版圖擴範圍擴大到台東地區，成立「桂田酒店 台東館」，正式成為台灣飯店業的連鎖品牌，為讓在地品牌更國際化，桂田與國際連鎖飯店集團合作，加盟喜達屋(Starwood) 旗下最高端酒店品牌喜來登(Sheraton)，並將旗下桂田璽悅酒店(桂田酒店台東館)更名為「台東桂田喜來登酒店」，以「台東101」的高度為東部觀光產業增添新的亮點。

桂田集團致力於建置一條龍式的「跨界整合」服務，從桂田酒店、桂田營造、桂田欣業建設、桂田物業資產管理公司，逐一建立消費通路，得以造就出桂田集團獨特巿場定位，更是布局豪宅頂級服務、酒店公寓巿場的競爭利基，持續結合酒店軟體服務與營造硬體實力深化桂田家族品牌，以桂田酒店經營口碑奠定「桂田」品牌承諾，為更具國際視野規模創造屬於桂田酒店連鎖系列格局，開始規劃「桂田酒店台南三館」、「桂田酒店台東二館」與南科商圈酒店公寓造鎮計畫，未來將可為桂田集團注入新的成長動能。

合作金庫商業銀行長期深耕聯貸市場，係台灣聯貸市場領導業者之一，2018年及2019年度皆名列前茅，憑藉專業的金融能力及豐富的籌組經驗，為客戶提供量身訂作、客製化的聯貸架構規劃，並伴隨企業國際化之腳步，給予最即時、最完整的支持。

合庫在董事長雷仲達帶領下，積極走向國際化，配合政府新南向政策，持續加速擴增海外據點，是台資銀行近兩年於新南向國家營業據點開立最多、成長最快的銀行。

另為響應政府吸引境外資金回台投資政策，合庫訂有多項專案貸款，如「歡迎台商回台投資專案貸款」、「台商返鄉投資貸款專案」、「智慧機械、亞洲．矽谷、綠能科技、生醫產業、國防產業、新農業及循環經濟(5加2)新創重點產業貸款專案」等，並持續協助推動政府危老都更政策業務，以提供更完整的金融服務，成為企業永續發展的最佳後盾。

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