曾以《戰爭天堂》獲威尼斯影展最佳導演獎的俄羅斯名導安德烈．康查洛夫斯基（Andrei Konchalovsky），在苦悶的疫情下突發奇想，號召俄羅斯民眾拍下生活片段，希望集眾人之力，拍攝以隔離為主題的紀錄片，為參與計畫的每位民眾留下獨特回憶。

康查洛夫斯基於3月底宣布這項徵件計畫，他在社群平台上表示，紀錄片名稱為《俄式隔離》（Quarantine Russian Style，暫譯），「朋友們，世界在我們眼前改變，我敢肯定這需要一點時間，才能意識到現在正在發生的所有事情。但不記錄下這些變化絕對是個錯誤，因此，我希望邀請大家作為記錄片共同創作者，寄送自己錄製的影片給我，並在影片中回答我關心的問題。」

康查洛夫斯基首要列出的題目包含「在集體焦慮下，你所購買最瘋狂的東西是什麼」、「你覺得疫情何時會結束」等4個問題，在計畫實施數周以來，他列出的題目也越來越廣泛，如「你如何維持工作步調」、「你現在除了學會網路以外，還有學習甚麼新技能」等17個問題。

康查洛夫斯基表示，隔離會讓人格外具有創造力，看到民眾的迴響影片，一切都非常有趣，許多人都在影片中敘說自己如何與所愛之人共處，這也讓他意識到大眾對現況的態度正漸漸改變。

電影導演、舞台劇導演康查洛夫斯基現年82歲，知名執導作包含《逃亡列車》、《尋找天堂的3個人》等電影作品，近期也於台灣推出最新作品《罪：米開朗基羅》。自去年起積極經營社群平台，固定撰文向粉絲分享自己喜愛的藝術家，或是提出哲學議題與大眾共同討論。

康查洛夫斯基此回推出的記錄片徵件計畫，廣受網友迴響，他日前受《法新社》採訪，透露目前已收到成千上萬的影片可供剪輯，並分享他眼中所看到的民眾拍片場景相當多元，包含房間、窗台邊、或舊沙發上，甚至有人在兩個陽台間搭出一張桌子，與鄰居共享一瓶伏特加。

康查洛夫斯基也自豪的指出，「俄羅斯人可能比西方人更能適應危機，俄羅斯的生活特性讓人們培養出抵抗制裁的強大能力，也是我們能度過難關的關鍵。」

(中時 )