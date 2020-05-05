說明會上地主砲聲隆隆。(舒翠玲提供／蔡依珍桃園傳真)

說明會上地主砲聲隆隆。(舒翠玲提供／蔡依珍桃園傳真)

說明會上地主砲聲隆隆。(舒翠玲提供／蔡依珍桃園傳真)

因應台鐵地下化，桃市府計畫將中原和內壢地主區段徵收配地移到平鎮，但卻引爆平鎮議員怒火，舒翠玲和陳萬得5日連番砲轟斥犧牲平鎮，質疑路幅寬度不足，公設拿現有建設塘塞，地主「看不到未來」，已有數百位地主聯署抗議，市長鄭文燦允諾請都發局研議拓寬道路及增加公共設施用地。

舒翠玲和陳萬得指出，因應鐵路地下化跨區取得公保地和抵費地，計畫變更平鎮高中附近40公頃農業區，分配給中原和內壢站沿線地主當抵費地，但陳萬得認為，該腹地原可規畫為文教或休閒中心，對平鎮居民不公、犧牲平鎮。

舒翠玲更砲轟，若採重劃，地主可以拿回55％土地，但區段徵收只有40％，一開始就有相對剝奪感，依實價登錄交易價格，中豐路沿線農地1坪約20萬元，未來1坪要賣到逾50萬元才有可能打平，質疑中路重劃區才標售60餘萬，地主擔憂成賠錢貨。

舒翠玲還直言，整體規畫更是看不到願景，區內僅12公尺及15公尺道路各1條，其他都是8公尺道路，未來形成密集型住宅區，必將出入不便、交通壅塞，再者竟將原有的公共設施如平鎮高中操場等，搪塞為法定公設，變更後只多了一個公園和社會住宅，對當地根本是利空看不到利多，要求增加公園綠地、拓寬道路、設立行政中心或花園城市，讓平鎮居民覺得公平、有未來。

鄭文燦坦言中路計畫區當時就是道路太小，但又要馬路大、又要分配地多，「就超過100％了！」強調已預留機關用地，也會擴大平鎮高中校地，並增設埤塘公園，將來捷運中豐站也會經過，為平鎮帶來更好的發展，面對地主陳情，將請都發局研議拓寬道路及增加公共設施用地，會廣納意見，一起以過關為目標推動。

都發局長盧維屏指出，土地的分配都是照原來的權值來分配，辦理土地開發要有財務可行性，並且居民要有共識與合作，發展才會順利，會持續和地主溝通。

(中時 )