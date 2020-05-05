陽明山7旬男子駕農具車撞電線桿 噴飛死亡 20:012020/05/05 中時 李文正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 70歲王姓男子駕駛農用機具不慎撞擊電線桿後彈飛數公尺，經送醫搶救仍宣告不治。 （圖/Google Map ） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北市陽明山一名70歲的王姓男子，5日傍晚5點多，駕駛農用機具返家，疑似因煞車失靈，行經新安路56巷口，撞擊電線桿後，人彈飛出去後死亡，警方已到場採證並報請檢察官相驗。 王男就住在事發地點附近，晚間5點多，從山上從事農作結束，獨自駕駛農用車輛，後斗則沒有任何物品，行經轉彎處，不慎撞擊擋土牆以及電線桿，王男瞬間彈飛，農用機具則翻覆，經送醫後仍宣告不治，家屬接到通知後現正在派出所製作筆錄。 陽明山老農拼裝車自撞慘死。（右上角）（李文正台北傳真） (中時 ) #陽明山 #7旬 #男子 #駕駛 #農具車 #撞電線桿 #噴飛 #死亡 也許您會感興趣 推薦閱讀 2月就出事！日媒爆：德國醫療團曾治療金正恩 11:022020/05/01 政治 出門買便當止飢 7旬婦忘了回家的路 11:502020/05/01 社會 小黃、遊覽車運將薪資補貼 首月發出9.4億 15:262020/05/01 生活 係金欸！北投捷運站驚見猴子逛大街 16:012020/05/03 生活 7旬嬤40年飲15萬罐可樂 身體狀況曝 15:562020/05/04 搜奇 陽明山民宅男死亡多日 初判因欠債自戕 16:162020/05/04 社會 【陽明山大王2】大石壓箱還上鎖 無奈抗猴「連肥皂都吃」 07:112020/05/05 社會 【陽明山大王3】遊客餵食釀禍 翁遭猴襲小腿濺血 07:112020/05/05 社會 【陽明山大王4】看到持槍巡守員就躲 里長跪求「不要再餵了」 07:112020/05/05 社會 【陽明山大王1】拆家奪雞拔農作 直擊500獼猴霸凌商家 07:112020/05/05 社會 社會熱門新聞 新莊居家檢疫男死亡 兒：父親本就身體不好 - 社會 獨》派出所長主動脈剝離 搶救13小時病逝 - 社會 獨家》高醫通融 前院長女兒一家五口遺體團聚 - 社會 京華城百貨拆除工程引火警 警消灌救無人受傷 - 社會 新北市消防車撞傷騎士 傷者送醫不治 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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