北市陽明山一名70歲的王姓男子，5日傍晚5點多，駕駛農用機具返家，疑似因煞車失靈，行經新安路56巷口，撞擊電線桿後，人彈飛出去後死亡，警方已到場採證並報請檢察官相驗。

王男就住在事發地點附近，晚間5點多，從山上從事農作結束，獨自駕駛農用車輛，後斗則沒有任何物品，行經轉彎處，不慎撞擊擋土牆以及電線桿，王男瞬間彈飛，農用機具則翻覆，經送醫後仍宣告不治，家屬接到通知後現正在派出所製作筆錄。

陽明山老農拼裝車自撞慘死。（右上角）（李文正台北傳真）

(中時 )