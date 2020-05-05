新北市消防局第七救災救護大隊長洪萬見今（5日）下午率安檢小組成員前往永和區錢櫃KTV抽查檢修申報消防安全情形。（第七大隊提供）

新北市消防局第七救災救護大隊長洪萬見今（5日）下午率安檢小組成員前往永和區錢櫃KTV抽查檢修申報消防安全情形。（第七大隊提供）

新北市消防局第七救災救護大隊長洪萬見今（5日）下午率安檢小組成員前往永和區錢櫃KTV抽查檢修申報消防安全情形。（第七大隊提供）

新北市消防局第七救災救護大隊長洪萬見今（5日）下午率安檢小組成員前往永和區錢櫃KTV抽查檢修申報消防安全情形。（第七大隊提供）

有鑑於台北市錢櫃KTV大火，新北市消防局第七救災救護大隊長洪萬見今（5日）下午率安檢小組成員前往永和區錢櫃KTV抽查檢修申報消防安全情形，結果均符合規定，消防局後續也將持續稽查，確保民眾安全。

消防局第七救災救護大隊表示，消防安全設備檢修申報複查依「消防機關受理消防安全設備檢修申報及複查注意事項」規定，應排定複查時間，並事先通知管理權人，得同時通知負責檢修之消防設備師（士）或檢修專業機構到場並攜帶檢修器材會同測試派員配合複查。」

目的係在了解民眾花錢委託之專技人員製作之申報書內容與實際狀況是否相符，消防單位進行重點抽測，若場所消防安全設備不符合規定，將開立限期改善通知單要求至改善為止。

洪萬見呼籲，場所業者若於施工期間關閉消防安全設備，務必按法令規定訂定施工中之消防防護計畫報轄區消防單位核備後再行施工，另消防安全設備可按分期分類規劃之期程提前辦理申報，分散檢修申報時間，防止案件過度集中造成延誤，並讓專技人員有充裕時間執行場所消防安全設備檢修申報，避免疏漏。

(中時 )