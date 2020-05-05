34歲日本女星澤尻英龍華因演出《一公升的眼淚》走紅，後來頻傳負面新聞，導致聲勢下滑，去年更因持有搖頭丸被逮，遭判1年半有期徒刑、緩刑3年，她曾公開道歉並暗示引退演藝圈，未料現又傳出她密謀在大陸復出。

據日媒報導，澤尻英龍華在母親兄長的幫助下，已成功戒毒，目前沒有工作，雖然形象重挫，但仍受到不少公司邀約，而據知情人士透露，澤尻不打算在日本復出，可能先到大陸拍電影，之後才會重返日本演藝圈。

酒井法子去年才來台開唱，過去也因染毒重創事業。（圖／中時資料照）

據悉，此計劃是仿效曾涉毒的酒井法子，酒井法子2009年因染毒，導致演藝事業走下坡，2018年轉往大陸發展，還曾在大陸擔任反毒大使，後來再度翻紅，在陸港台都辦過演唱會後，又回日本開唱。

事實上，澤尻英龍華年初出庭承認染毒，曾高喊「我沒有復出的資格」，但紀公司似乎沒有放棄她，被爆有意安排她以歌手身分再出發，如今又傳出她密謀在大陸復出，不少網友則覺得大陸方面對吸毒也零容忍，因此計劃是否可行還不一定。

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(中時電子報)