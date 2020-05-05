台南新化老街為新化地區車水馬龍人潮眾多之處，新化分局警察、民力志工們及分局可愛警犬5日一起出任務，到於新化老街宣導交通安全規則，如勿「酒後駕車」、「違規停車」、「超速」、注意「路權觀念」及宣導當前防疫工作重點，希望出動警犬加深民眾對交通安全觀念之印象。

新化分局也透過轄區鄰、里長以廣播方式宣導民眾應遵行的各項交通規則，並至高齡者常聚集之活動處所或社區治安座談會等，實地現地宣導交通安全觀念外，並分析車禍肇因，兼顧防制交通事故。透過多樣宣導途徑，讓不同年齡層廣泛知悉交通安全的重要性，以降低交通事故發生率。

另新化分局呼籲汽車駕駛人，於新化老街停車時，切勿貪圖自身一時之便，而逕自在車道上併排臨時停車或人行道違規停車。

新化老街違規停車停留未逾3分鐘以上者，開罰駕駛新台幣300～600元；停留超過3分鐘以上者，處罰駕駛新台幣2400元。

新化警察分局長許芳毅表示，希望藉由本次宣導活動，加深民眾對交通安全之認識與印象，從一點一滴做起，引起個人、家庭、社會一起力行，共同建構一個「平安順暢、便捷祥和」的行車環境。

(中時 )