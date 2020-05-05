不用花費顏料與大把時間，利用AI（人工智能），人人都能成為油畫中的主角。日本一名護理師，自學AI，推出近日於社群平台爆紅、使用者超過100萬人的線上程式《AI畫伯》，只要上傳人物肖像照，透過AI快速掃描，短短不到10秒，就能一窺自己在AI畫家筆下的面貌。

Sato表示，為鑽研網路程式，2年前已辭去護理師一職，希望能運用網路專業帶給人們更多娛樂，「我希望帶給別人快樂，《AI畫伯》是利用網路技能娛樂人們的一種方式。對我而言，網路程式給我最大的鼓勵是任何人都能運用網路向世界展現自己的創作。」

Sato也曾推出線上程式《Pixel-Me》，能將上傳的動物、人物照片，化為像素畫，在正當紅的遊戲《集合啦！動物森友會》中被網友廣泛運用。此回推出的《AI畫伯》，只能辨認人物肖像，藉由彙集西方名畫建立資料庫，創設10種濾鏡，藉由AI，人人都彷彿成了拉斐爾、雷諾瓦及莫迪利亞尼等大師的筆下主角。

Sato分享，自己非常喜愛油畫藝術，總能從藝術家的創作中得到許多啟發，「這正是我開發《AI畫伯》的原因，我希望能做點甚麼，讓過去的作品與最新的科技結合。」

除Sato創建的《AI畫伯》外，從Google推出的應用程式《Google Arts ＆ Culture》也能窺見AI在藝術上的應用。如互動性十足的內建功能「Art Selfie」，只要上傳自拍照，資料庫便會快速掃描辨識，讓使用者得知自己與哪一位著名油畫人物長得最相似。

運用「Art Transfer」則能將每幅照片轉換為油畫筆觸，看似平凡的風景照，利用AI轉化，也能變得多采多姿。在人人居家防疫的期間，透過AI，不僅讓藝術走進民眾生活，也能增添更多居家趣味。

(中時 )