以電影《我的少女時代》紅遍亞洲的王大陸，新作《素人特工》與蜜拉喬娃維琪、張榕容、許魏洲及肖戰等巨星合作。他飾演身手矯健的跑酷網紅，陰錯陽差被捲入了一樁恐怖行動，片中不少高危險鏡頭都由他親自上陣，高空彈跳，飛簷走壁、甚至大玩降落傘都難不倒他，更形容電影中的動作帶有《死侍》風格。

不過，有場戲令王大陸回憶起來依舊冷汗直流，自認膽子大的王大陸表示自己沒有嚴重懼高症，但當導演安排他坐在從8樓延伸出去的一根細桿子上時，他還是緊張：「一開始坐到外面時，要克服恐懼感真的不太容易，整個人一直在發抖，我坐了半個小時左右才比較適應，才能開始演出。」

導演袁錦麟表示男主角的個性衝動，相信一切憑著自己的好身手就不會有問題，「因為是個素人英雄，是個普通人，不用太帥，我一直就覺得很適合王大陸來演出」。該片由《十月圍城》、《湄公河行動》的動作指導大師董瑋打造動作場面，王大陸對此大喊過癮，直說：「這次我們每個演員都突破了自己的極限，去完成了很刺激的動作場面。」

王大陸在拍攝《素人特工》時，和蜜拉喬娃維琪建立好交情，他在電影殺青後，有機會前往美國洛杉磯工作時，還特別邀請蜜拉相聚吃飯，兩人碰面並開心合照，蜜拉笑說：「能把我拖出家門的人不多了，但王大陸就是其中一個。」蜜拉更在社交軟體上讚美他是個有才華的演員，很開心可以在美國相會敘舊，可見兩人的好交情。該片8日於喜樂時代獨家上映。

(中時 )