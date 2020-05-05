新冠肺炎疫情讓不少民眾悶壞了，又遇上連續多日的零確診，五一勞動節連假期間許多民眾紛紛走出戶外，淡水老街也湧入大量遊客，淡水警分局配合區公所到場實施人、車分流管制，並勸導民眾配戴口罩及保持適當社交距離，3日晚間發現金色水岸舞台上聚集數名外籍移工未戴口罩把酒言歡，經上前勸導避免群聚時，其中一名移工趁隙逃離，警方見狀跟追上去，在熱心民眾合力幫忙下壓制該名移工，經查30歲的范姓移工逾期居留，帶返依法移送專勤隊辦理。

本月3日晚間7時50分許中正路派出所所長黃俊龍與警員吳孟軒執行巡邏勤務配合防疫宣導時，發現4名外籍移工聚集在金色水岸舞台前喝酒言歡，因擔心群聚感染造成防疫破口，趨前關心時，其中一名移工眼神飄忽且默默離開，警方喝斥：「站住！」，他便拔腿狂奔，員警隨即呼喊跟追，在人潮眾多的金色水岸上演警匪追逐情節，雙方追逐了近百公尺，最後在熱心民眾幫忙攔阻下壓制該名移工，經查30歲的越南籍范姓移工在台逾期居留近2年，全案依法移送移民署專勤隊辦理。

淡水警分局呼籲，國內連續22天無新冠肺炎本土病例，希望民眾心情可以保持輕鬆，但防疫措施不能鬆懈，疫情期間應配戴口罩並保持社交距離，並儘量避免前往人潮聚集地區。另外，出遊前可以利用「1968 APP」或「新北市人潮儀表板」查詢各地區即時人潮概況，若有前往人潮及車潮管制地點，務必遵守相關防疫管制措施，同時配合配戴口罩，保持適當社交距離，維護自身及大眾的安全。

(中時 )