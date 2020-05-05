透過手冢治虫作品建立的資料庫，AI首次嘗試繪製漫畫角色，但人物線條卻歪斜扭曲。(摘自Youtube)

《裴多》(暫譯)由AI創立故事角色頭像、架構，經由漫畫家潤飾而成，製作團隊在官方網站上分享，這齣作品的概念發想為「若手冢治虫現在還活著，且繼續畫漫畫」的想像所衍生的企劃。(摘自《MORNING》網頁)

有「漫畫之神」封號的已故漫畫家手冢治虫，藉由AI，也能推出新作？講談社青年漫畫雜誌《MORNING》3月刊載新漫畫作品《裴多》（ぱいどん，暫譯），便是AI技術與人類分工合作下的產物，由建構手冢治虫資料庫的AI操刀故事架構、角色設定，再經由人類團隊修飾而成，引起大眾討論風潮。

《裴多》為半導體公司鎧俠與手冢製作公司的合作作品，在正式公開作品前，團隊便於2月發布《裴多》幕後影片。手冢治虫長子、動畫導演手冢真在影片中提及，以AI技術創作出父親的漫畫是絕無可能的，但仍能盡力嘗試，「這也是手冢治虫的漫畫裡值得學習的，我們仍需抱持著夢想。」

製作團隊集結AI學者、漫畫家數人，以「若手冢治虫還活著，且繼續畫漫畫」為概念發想，在AI輔助下，成功打造《裴多》。描述2030年的東京，失憶的哲學家青年裴多，與一隻機械鳥「阿波羅」之間的故事。

手冢治虫於1989年逝世，一生創作超過700部漫畫作品，如《原子小金剛》、《怪醫黑傑克》、《森林大帝》都是大眾熟知的經典作。《裴多》製作團隊挑選手冢治虫65部作品，從中擷取上萬張人臉，輸入AI系統，以此建構資料庫，希望能讓電腦繪出帶有手冢治虫筆觸的漫畫角色。

然而從影片中看來，AI目前仍難以完全取代漫畫家的妙筆。首次繪製漫畫角色的結果可說是慘不忍睹，各個角色臉孔扭曲歪斜，手冢真稱其「完全不成樣子，僅是圖案而已」，慘烈結果也讓參與的AI專家感到相當氣餒。但在歷經修正後，AI也漸漸能產生畫風一致的角色頭像，並依據手冢治虫過往故事文本，產生故事架構。

有了AI提供的角色及故事，精於臨摹手冢治虫畫風的漫畫家TSUNOGAI、曾任手冢治虫助理的漫畫家池原成利及漫畫家桐木憲一，各自分工人物、背景、分鏡，完成《裴多》。據日媒《朝日新聞》報導，在亮相儀式上，手冢真相當肯定AI技術在漫畫上的應用，「新的漫畫作品簡直就如同手冢治虫的世界。雖然還在發展途中，但這是能幫忙將漫畫文化留在未來的技術。」

(中時 )