為對抗疫情怕大家悶壞，日本雅慕斯娛樂集合石田Nicole、三吉彩花、松井愛莉、八木Alissa、立花惠里、中村里帆、石田夢實等旗下七位橫跨多領域的女星，將於台灣時間5月6日晚間5點30分，於「AMUSE Official Channel」推出4小時節目「AMUSE KIREIT ～～今晚我們連繫在一起嗎～」。

「KIREIT」是由日文「KIREI（美麗）」加上英文「TIE（連繫）」組合而成，七位女星雖然都是同公司，以接力的方式演出還是初體驗，用各自的方式介紹在家防疫對於「健康」、「美容」、「美食」的私房秘方。

「AMUSE KIREIT ～今晚我們連繫在一起嗎～」以去年因為演出周杰倫「說好不哭」MV，在亞洲人氣急速爆升的三吉彩花打頭陣，她將教大家如何在家做伸展等簡單運動；而在日劇「這個男人是我人生中最大的錯誤」（愛奇藝）中，飾演「抖S（虐待狂）」女主角的松井愛莉，將會介紹在家防疫時要如何開心度過，兩人還會和師妹中村里帆吃晚餐，提供大家有用的生活小情報。

模特兒組的八木Alissa、立花惠里，則是雅慕斯娛樂有名的「美容女星」，兩人將傳授化妝秘訣、最近推薦美妝等內容，希望網友們可以趁在家防疫時練習化妝。最後則是石田Nicole以現在日本流行的「線上開喝會」方式，集合三吉彩花、松井愛莉、八木Alissa、立花惠里、中村里帆、石田夢實熱鬧集合，同時還會回答網友提問，4小時的內容女子力滿載，千萬別錯過。

(中時 )