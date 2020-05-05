戰遊網（Wargaming.net）旗下多人線上戰艦對戰遊戲《戰艦世界》（World of Warships）今（5）日正式宣布， 為紀念第二次世界大戰歐洲戰區終戰最後時刻，《戰艦世界》研發團隊攜手社群團隊推行一個特別活動，將於台灣時間5月6日晚間11點整於《戰艦世界》Twitch頻道進行艦隊遊行線上直播（Virtual Navy Parade）。

據悉，第二次世紀大戰的歐洲戰區終戰日（Victory in Europe Day, V-E Day）為 1945年5月8日，而今年正好就是75週年的紀念。

而該艦隊遊行直播將由海軍專家以及《紐約時報》暢銷書作者兼海軍歷史學家James D. Hornfischer 擔任講評，針對一些最具有指標性的戰艦進行解說及分享。除了James D. Hornfischer之外，知名KOL The Mighty Jingles, Drachinifel也將針對部分展示的戰艦提供歷史背景及在二戰期間的成就等更深入講解。

此外，凡是於直播進行中觀看遊行的《戰艦世界》玩家，將有機會獲得VE 永久迷彩及戰件等隨機獎品，有的看又有的拿，玩家們千萬別錯過。

(科技)