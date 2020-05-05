彷彿魔法世界中的奇幻情節，漫畫家松本大洋藉由畫筆，在《羅浮宮的貓》中，以富麗堂皇的藝術殿堂為舞台，敘說一段「畫會說話」的神秘傳說，引領讀者進入魔幻世界。曾同以羅浮宮為題創作的漫畫家小莊表示，羅浮宮對創作者而言是個別具考驗的題材，松本大洋卻在其中開發新意，結合自己的獨有風格，相當特別。

羅浮宮自2005年發起「BD Louvre」活動，廣邀各國漫畫家以羅浮宮為題創作，《羅浮宮的貓》也是參與作品之一。小莊表示，羅浮宮為藝術界指標性場域，若無深入研究，在創作上便有執行難度，松本大洋做足功課，以過往作品常出現的貓及孩子為出發點，開創新世界。

小莊分享，孤兒題材常見於松本大洋作品，在《羅浮宮的貓》中，則以格格不入貓群的貓咪，講述孤單的人面對世界的壓力，「像是《惡童當街》，以小孩角度開啟故事，卻能漸漸勾勒出大規模的世界觀。」

漫畫中的貓群，居住在羅浮宮閣樓，牠們在入夜後悄悄出沒，建立共進共出的貓群隊伍。但有隻白貓，總是為了看畫而擅自脫隊，在白天大膽與觀光客漫遊羅浮宮，在導覽員細細追查下，才發現聲稱聽得見畫中囈語的牠，與羅浮宮老警衛消失五十多年的姊姊，有著神祕的連結。

小莊表示，松本大洋依據不同故事題材，畫風也有所不同，「如在《竹光侍》中，為貼近故事時代，他大膽採用日本浮世繪畫風，利用寫意的水墨技法，呈現故事中的武士精神、鬼魅氣氛。而在《羅浮宮的貓》中，卻又轉變成歐洲風格的速寫線條，他有意識地利用不同筆觸，突破作品風格，帶給讀者很大的新鮮感。」

松本大洋生於1967年，棒球漫畫《STRAIGHT》為首部連載作品，曾以《竹光侍》獲手塚治虫文化賞漫畫大賞，知名作品包含《惡童當街》、《Sunny》、、《乒乓》等作，去年曾受世界三大漫畫節之一的法國安古蘭漫畫節之邀，舉辦出道30周年回顧展，展出200多張原畫。

(中時 )