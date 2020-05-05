李寶英和劉智泰主演的韓劇《花樣年華-生如夏花》熱播中，主角群日前接受訪問。談到拍戲趣事，全少妮說，有一幕珍榮喝醉後靠在她的肩膀上睡覺，但因為她的肩膀太尖，讓珍榮睡得肩頸酸痛，珍榮開玩笑回應：「我後來還做了很多復健治療才好轉。」但卻被李寶英吐槽：「你身體太弱了！」

全少妮還說，有次她要拍單獨特寫鏡頭，珍榮主動表示要幫她在鏡頭外對戲，結果卻一直跟著鏡頭逼近她，讓本來不太笑場的她忍不住爆笑NG，讓李寶英聽聞再度虧說：「珍榮你這是干擾人家演戲吧！」珍榮則分享前輩們一起拍戲時的暖舉，「李寶英前輩請我們吃了美食，劉智泰前輩則給了我們維他命，照顧我們的健康。」劉智泰也表示，由於近來疫情緊張，為了能戰勝新冠病毒，讓拍攝順利進行，所以特地給了劇組有工作人員維他命，增強大家的免疫力。

李寶英(右）《花樣年華》偷情已婚人夫劉智泰含淚獻吻淪小三。（friDay影音提供）

李寶英以該劇作為產後復出之作，提及接演原因，她透露最初看劇本時發現女主角的年紀比自己還要大，心裡有點納悶，不解劇本為何找上她，「所以我翻了一下就不想看了，但後來晚上睡不著，又拿起劇本看，就這樣一口氣看完了4集，還哭得唏哩嘩啦，隔天立刻回覆導演說要演出。」表示是被劇本的精彩內容打動，很快就決定要接演。

劉智泰在劇中飾演外型帥氣的「美中年」，不時穿插著衣領敞開露出結實健壯身材的養眼畫面，問到維持凍齡外貌的秘訣，他說：「我平常就有在持續在運動，也很喜歡運動，像是混合健身、踢拳等都很常鍛鍊。」也透露過去曾為了角色增重30公斤、減重10幾公斤，謙稱配合角色作出相應的準備僅是基本功。《花樣年華-生如夏花》每週日、一在friDay影音獨家播出。

(中時 )