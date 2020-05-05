行政院長蘇貞昌昨天宣布擴大補助，針對未加保者加碼補助1萬元紓困補助金，彰化縣多數鄉鎮公所以尚未收到公文、不了解細節為由，請民眾過幾天再致電洽詢，彰化縣社會處明天將緊急與各鄉鎮公所社會課開會說明作業流程。

彰化市公所則在看到記者會報導後，化被動為主動，繞過縣府社會處，直接向中央詢問細節後，下載申請書，昨天下午就開放讓初步符合資格的民眾填寫申請表件，截至今天已受理逾200件。

由於擴大紓困方案公文與施行細節，地方縣市政府今天上午才收到電子公文，彰化縣社會處將於明天上午緊急召集各公所社會課承辦人員開會說明；因此多數公所擔心款項撥付細節，又擔心申請者資格不符、資料不足，又要通知補件、退件，加上細節流程不清楚，面對心急民眾只能一問三不知，因此要求詢問民眾周五或下周起再來電詢問，以利充分說明。

彰化市公所社會課長孫培富表示，4日在蘇揆宣布加碼後，就主動至中央衛生福利部了解政策訊息，在初步掌握補助對象資格要件，也立即下載官網上的補助申請書電子檔。

孫培富說，昨、今兩天累計已受理了200多件，他強調是為了不讓民眾多跑好幾趟，初步審核符合條件者就先收件受理申請，但後續還需要調閱財稅資料，才能確認是否真得能領到1萬元，也有請課員充分向市民說明，以免屆時期待落空、空歡喜一場。

彰化縣政府社會處副處長陳素貞指出，確實專線有接到許多民眾踴躍詢問，也有不少公所社會課人員直接來電詢問「到底能不能收件」，社會處也建議公所端應該可以先收件；但由於詳細細節、時程不明，造成多數公所仍有顧慮，中午社會處收到電子公文後已盡速轉發給鄉鎮市公所，也將開會統一說明作業流程。

(中時 )