新冠肺炎疫情爆發後，許多人減少來醫院的頻率，美國近期甚至有家長沒帶孩子接種疫苗，引發兒科醫師擔憂。林口長庚紀念醫院副院長、兒童感染科教授邱政洵表示，這樣做恐怕導致其他傳染病如麻疹、百日咳等的崛起，將嚴重威脅孩子的健康。醫院為避免感染，都有實施分艙分流，提醒家長別因疫情耽誤孩子的疫苗接種、生長發育評估等。

邱政洵表示，美國的衛生單位近期發現，很多家長不僅不敢帶生病的孩童來醫院看診，甚至對兒童生長與健康最重要的疫苗接種及生長發育追蹤的門診，許多家長也選擇缺席。當地兒科醫師連續在美國的紐約時報和華盛頓郵報呼籲，家長不應過度恐慌，若讓寶寶的常規預防保健受到耽誤，未來新冠肺炎疫情受控制之後，原本可以靠著疫苗而控制的其他傳染病如麻疹、百日咳等，恐怕會趁機崛起，這將嚴重威脅到孩子的健康。

醫院站在維護國人健康的第一線，為阻絕感染，不只對看病、探病做分流與管制，特別會針對專門提供兒童醫療服務的兒科病房，提出分艙分流計畫。以長庚醫院為例，這段時間兒科除了新生兒加護病房及小兒加護病房持續提供重症醫療服務外，病房劃分成紅、黃、綠三個顏色的區塊。紅區是負壓病房區，用來收治高度懷疑或確診的病童；黃區為檢疫病房區，用來收治有發燒咳嗽及下呼吸道感染的病童；綠區則是用來收治因其他疾病而需住院治療的病童。

邱政洵表示，透過分流分區照顧的做法，在疫情期間可以持續提供完整而高品質的兒童醫療照護，如果遇到疑似個案，也能利用黃區或紅區病房，及時給予病童適當的隔離和檢測。除了病人的分艙分流，我們也擬定醫護人員不得跨區、跨棟照護，就連清潔人員都有清楚的區域範圍，以落實感控工作，全面防堵院內交叉感染。

根據林口長庚醫院統計，今年1月底以來，該院兒科已通報約180個案，全部檢測結果都是陰性，沒有任何新冠病毒的感染。另也透過該院最新的微生物基因檢測法，發現這段時間造成這波兒童呼吸道感染的原因，最常見的是鼻病毒、呼吸道融合病毒、人類間質肺炎病毒及黴漿菌。

在疫情期間，兒科醫師除了提高警覺，根據病患的旅遊、家庭及接觸史，隨時注意有無可疑的病患，另一方面也兢兢業業，持續地針對各種不同專科的病童，如各種兒童癌症、慢性神經系統疾病、慢性肺部疾病、新生兒或早產兒疾病，提供完善的醫療服務。舉例而言，該院最近治療一位轉介的新生兒，出生後發生嚴重的骨膜下出血，由於極為少見，經過新生兒、血液科醫師抽絲剝繭，終於發現這是一位先天性血友病的病患，終能讓病人能夠得到及時的治療。

邱政洵表示，兒童的健康與成長沒有空窗期，希望在完整的兒童醫療團隊努力下，確保國家未來的主人翁在這段艱辛漫長的疫情期間能夠健康、平安、快樂地持續成長。他建議家長，應該給予寶寶充足的營養，規律的活動，注意公共衛生，但也別忘了醫院裡那股來自兒科醫師溫柔而專業的力量，與家長一起守護寶寶的健康，以前是這樣，在疫情中、疫情後亦復如此。

(中時 )