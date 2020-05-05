5月5日長征五號B運載火箭首飛成功，開啟大陸載人航天工程「第三步」任務序幕。（圖／新華社）

今天下午18:00大陸長征5B運載火箭在文昌航太發射場點火升空，搭載新一代載人飛船試驗船和柔性充氣式貨物返回艙試驗艙，於升空約488秒後，載荷組合體與火箭成功分離並進入預定軌道，首飛取得圓滿成功。本次任務開啟大陸載人航太工程第3步序幕，是實現太空站飛行任務重要里程碑。

據陸媒報導，海南文昌航太發射場於5日下午6時0分首次發射長征5B運載火箭，搭載近10噸的測試載荷，本次任務的主要目標是將載荷送到低地球軌道，其目標是運載大型太空站模組前往太空站，為太空站進行擴充。未來可能用於安裝重達20噸的「天河」核心模組，該氣象模組可以用於觀察地面的水文資料。

《中國之聲》指出，長征5號火箭被大陸膩稱為「胖五」，長征5B運載火箭則是以長征5號火箭為基礎改進研製而成，全長約53.7米，芯一級直徑5米，捆綁4個直徑3.35米助推器，整流罩長20.5米、直徑5.2米，採用無毒無污染的液氧、液氫和煤油作為推進劑，起飛品質約849噸，近地軌道運載能力大於22噸，是目前大陸近地軌道運載能力最大的火箭，主要承擔太空站艙段等重大航太發射任務。

今後，近地軌道的大型衛星及飛船，例如載人空間站的核心艙和實驗艙等，都將由長征5B這個「胖五」家族新成員來執行。

(中時電子報)