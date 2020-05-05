日本大阪府知事吉村洋文4日晚間在新聞節目『報導站』中批日本首相安倍晉三說，光宣布「緊急事態宣言」延期，卻沒有提出任何策略是不負責的，看情況再慢慢解除宣言，就好像要日本國民一直持續在沒有出口的隧道跑一樣。

吉村指出，「日本政府決定將緊急事態宣言延長至5月底，在那之後又如何呢？會再延嗎？要達到怎樣的狀態才可以逐漸解除宣言呢？」、「又要守護生命，又要慢慢回到過去的生活，那麼這次延長宣言時，就應該出示出口策略呀，沒有明示數值標準有點讓人遺憾！」

緊急事態宣言讓整個社會的經濟活動幾乎停擺，對日本經濟造成極大的影響。吉村說，要守護生命，但經濟事實上也是命呀！，應該訂出具體的標準數值，若達成目標則解除宣言，否則就好像讓國民一直持續在沒有出口的隧道跑，那是不負責任的，最後負起責任乃政治家的職責。

大阪5日發表了大阪單獨的解除宣言之具體標準數值，原則上以中央政府的決定為準，仍將持續籲請民眾避免外出、籲請店家暫停營業等，但5月15日時，若感染途徑不明者不到10人、陽性患者率不到7%、進ICU的重症患者不到60%時，即宣布解除宣言。

(中時電子報)