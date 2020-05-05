行政院上週提名促進轉型正義委員會與國家通訊傳播委員會人事名單送立院審查，被提名人今天拜會立法院長游錫堃後，接續拜會國民黨團。黨團書記長蔣萬安當場要求，民眾在威權時期因不法審判被沒收的財產，不需要修法，可直接變更登記予以返還；促轉會主委提名人楊翠回應，需釐清受害者情況，才能進一步訂專法或修法。

蔣萬安說，2017年底促轉條例完成三讀時，對於平復司法不法他投下贊成票，認為民眾在威權時期，因不法的司法判決被沒收財產，除了撤銷其有罪判決外，也應加速財產返還，才能真正回應年事已高的受害民眾與家屬的迫切期待。

對此，楊翠表示，經促轉會研究調查後，發現有1600多人被宣告財產遭沒收，其中有145人被執行，產權物件可能包含公有地、私有地、公管財產等，有一些還可能出現變化，這都有待釐清才能設計出可適用於各種情況的制度。

楊翠說，針對受不法審判被沒收財產的民眾，目前有在做相關返還評估，未來有兩條路件可解決，首先是訂定專法，另一方面則是修訂人民權利回復條例相關規定，目前已委託相關單位朝專法來設計，也有細部討論。

不過，蔣萬安認為，很多經過盤點的部分，其實政府可以馬上來做，只要透過行政授益處分，比如變更土地登記，就可立即返還給受難者或家屬，無須再耗時訂專法，此舉等同找各種理由來拖延財產返還，期盼能盡速弭平歷史傷痕，而非製造仇恨與對立，政府要負起責任，而非拖延下去。

行政院副秘書長何佩珊說，行政院看法與國民黨團見解一致，她強調此次促轉會與NCC提名都是無黨籍，也有相關專業，絕對嚴守行政中立；至於財產返還則牽涉修法，未來要與朝野黨團一起討論。楊翠則說，新任委員有非常多有法律專業。

(中時 )