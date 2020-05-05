天氣逐漸炎熱，用電量逐漸攀升，台電表示，周二最高用電量於下午2點20分，用電量達到3332.2萬瓩，創下今年用電新高，這也是今年用電量首度攀上3300萬瓩，而今日備轉容量約340萬瓩，備轉率10.2%。

台電指出，今年由於有通宵電廠345kV超高壓線投入電網後，能提升100萬瓩供電能力，可使通霄電廠全力滿載發電，不僅強化供電穩定性，更提升電力系統調度彈性與緊急應變能力。台電預估，今年盛夏備轉容量率可望維持10%以上，亮出象徵「供電充裕」的綠燈。

(工商 )