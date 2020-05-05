天熱開冷氣 用電量創今年新高 20:182020/05/05 工商 馮建棨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 天熱開冷氣 用電量創今年新高。台電示意圖。（圖／資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 天氣逐漸炎熱，用電量逐漸攀升，台電表示，周二最高用電量於下午2點20分，用電量達到3332.2萬瓩，創下今年用電新高，這也是今年用電量首度攀上3300萬瓩，而今日備轉容量約340萬瓩，備轉率10.2%。 台電指出，今年由於有通宵電廠345kV超高壓線投入電網後，能提升100萬瓩供電能力，可使通霄電廠全力滿載發電，不僅強化供電穩定性，更提升電力系統調度彈性與緊急應變能力。台電預估，今年盛夏備轉容量率可望維持10%以上，亮出象徵「供電充裕」的綠燈。 (工商 ) #用電量 #萬瓩 #創今年新高 #台電 #天熱 #開冷氣 也許您會感興趣 推薦閱讀 企業紓困不能不來電 台電祭電費紓困措施 15:162020/05/01 生活 求考場穩定供電 台電動員近1500人巡檢 15:552020/05/01 財經 天熱疫情能趨緩？張上淳：熱帶地區恐不明顯 14:282020/05/03 生活 WSBL》新球季周三閉門開打 國泰挑戰10連霸 14:582020/05/04 體育 苗栗縣議會深入了解 共同宣導電費減免紓困措施 16:502020/05/04 生活 桃茄苳溪死魚成群 環保局：天熱溶氧不足 17:342020/05/05 生活 生活熱門新聞 梅雨季來了！吳德榮：第一道梅雨鋒面這天報到 - 生活 大樂透今晚衝9.2億 2生肖財運大爆發 - 生活 今晚衝一波！大樂透上看9.2億 3星座有望「發大財」 - 生活 紓困補助「1萬元」怎麼領？懶人包在這 - 生活 出大事？唐綺陽曝下一波社會震盪... - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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