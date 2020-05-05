在新冠肺炎疫情全球蔓延之際，台中發跡的自創品牌連鎖茶店-萬波島嶼紅茶，攜手白蘭氏為台灣加油打氣，5月起限量推出白蘭氏養蔘系列飲品，在每杯飲品中加入一整罐的白蘭氏養蔘飲，要讓民眾在喝飲料放鬆自己的同時，也能夠兼顧身體保護力的提升。

同時，為感謝全台醫護人員的付出與守護，萬波與白蘭氏捐出1萬杯「白蘭氏養蔘系列飲品」。即日起，只要憑「疾管局工作證」、「醫護職業執照」與「藥師執照」，即可至全台37家萬波門市兌換「白蘭氏養蔘系列飲品」1杯，送完為止。

萬波表示，使用白蘭氏養蔘飲推出「白蘭氏養蔘烏龍」與「白蘭氏養蔘蜜金桔」 二款飲品。其中，「白蘭氏養蔘烏龍」使用萬波阿里山青心烏龍作為基底，特有的烏龍香氣與溫潤的口感，同時帶有淡淡蔘香，入喉後人蔘的甘甜更滋潤了整個口腔。

「白蘭氏養蔘蜜金桔」則是使用萬波招牌飲品之一的鳴光蜜金桔作為延伸，同樣加入一整罐白蘭氏養蔘飲，酸酸甜甜的口感與人蔘甘甜香氣合而為一， 清爽無負擔同時提供身體滋補助益。

萬波白蘭氏養蔘烏龍有少冰和溫熱二種選擇，白蘭氏養蔘蜜金桔則僅提供溫熱飲，二款甜度都可依照消費者喜好調整。其中，白蘭氏養蔘烏龍中杯69元、白蘭氏養蔘蜜金桔中杯79元，5/1起全台門市開始販售。

(工商 )