晶睿通訊（3454）5日公布4月營收為4.63億元，較3月減少21.33％；另也較去年同期減少30.42％，另累計前四月營收為20.42億元，亦較去年同期減少14.11％。

晶睿指出，全球市場受新冠肺炎疫情影響，許多國家實施檢疫政策與邊境禁令，並將預算投入防疫以及紓困措施，造成專案遞延是四月營收表現不如預期的原因。

為了降低疫情的影響，晶睿通訊強調，公司將因應社交距離政策推出人流控管解決方案並撙節開支，希望透過開源節流，強化公司的獲利能力。

(工商 )