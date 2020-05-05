疫情受累 晶睿四月營收年減三成 20:112020/05/05 工商 鄭淑芳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 晶睿通訊（3454）5日公布4月營收為4.63億元，較3月減少21.33％；另也較去年同期減少30.42％，另累計前四月營收為20.42億元，亦較去年同期減少14.11％。 晶睿指出，全球市場受新冠肺炎疫情影響，許多國家實施檢疫政策與邊境禁令，並將預算投入防疫以及紓困措施，造成專案遞延是四月營收表現不如預期的原因。 為了降低疫情的影響，晶睿通訊強調，公司將因應社交距離政策推出人流控管解決方案並撙節開支，希望透過開源節流，強化公司的獲利能力。 (工商 ) #晶睿 #月營收 #晶睿通訊 #疫情 #控管 也許您會感興趣 推薦閱讀 古坑青農座談 研商振興方案 04:102020/05/01 地方新聞 五一連假見這地方人潮爆滿 網驚：疫情已過？ 23:192020/05/01 生活 蘋果Q1營收 穩住成長步伐 04:102020/05/02 財經要聞 台灣權王－富邦證券 多空雜陳 善用權證左右逢源 04:102020/05/02 產業特刊 陸防疫現分水嶺 轉向拚經濟 04:102020/05/02 兩岸要聞 穩外貿抗疫情 中歐班列疫情期間逆勢增長 11:492020/05/02 兩岸 工商團體籲勿抽銀根 減免稅金 04:102020/05/03 財經焦點 尖牙股抗疫 雲端科技基金贏面大 04:102020/05/05 投資理財 《業績-半導體》瑞耘4月營收創新高 半導體零耗件明朗 15:062020/05/05 財經 大立光四月營收罕見雙降格局 16:002020/05/05 財經 財經熱門新聞 注意！台股最恐怖的來了 散戶下一步別做錯 - 財經 萬點還能「存股」？不敗教主3字忠告救一票散戶 - 即時 押這種股票死最慘！99％散戶敗在… - 財經 90兆新債救市！Fed跟著川普大撒幣 新債王開轟 - 財經 南山境界之亂 系統恐被斷尾 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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