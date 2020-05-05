北韓領導人金正恩神隱多天，官媒總算在2日曝光他的照片，證明金正恩還活著。但外界對照片還是有不少質疑，認為照片裡的他是替身，對此，醫師江守山也透露自己的看法，認為金正恩還活著。

對於金正恩是否還活著，即使北韓官媒釋出照片後，還是有不少人不相信。江守山在節目《突發琪想》上指出，金正恩可能有動用替身，從牙齒就可以看出來，因為牙齒距離和形狀與先前不一樣，這也就是醫學上所說的「硬證據」。但他也透露，有替身也代表金正恩本人還活著，替身只有當事者活著他才可能也活著。

江守山以過去的歷史來舉例，他表示，古代皇帝會動用替身，但從來沒有皇帝死後，替身還活著的事情，因為替身可能會被別人控制。由此可以推測，金正恩的替身如果活著，那他本人應該也還活著。

另一方面，外界也推測，金正恩的妹妹金與正也並非本人，江守山表示，其實外界依照金與正的妝容、步態改變來鑑定，都是屬於醫學上的「軟證據」，就跟精神鑑定是一樣的。

(中時電子報)