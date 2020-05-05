北韓最高領導人金正恩近日病危甚至病逝消息瘋傳，但韓國政府5月2日公布了金正恩5月1日剪綵畫面，打臉謠言，但也激起全世界對金正恩的好奇心。如今金正恩被挖出年少時曾隱姓埋名留學瑞士，更有同學爆料，金正恩晚上必定會抱著某樣物品上床，否則很難入睡。

根據《紐約郵報》報導，金正恩在1996年以「外交官之子朴恩」（Pak Un）的身分前往瑞士伯爾尼（Berne）留學4年，當時的他年僅12歲，其中一名同學米卡洛（Joao Micaelo）至今對此印象深刻，他表示金正恩當時相當安靜少開口，但做事果斷，卻又有點喜怒無常。

米卡洛說，金正恩最愛的就是籃球，收藏著大量的NBA球衣與NIKE球鞋，晚上時常抱著籃球就寢，否則難以入眠。另一名同學依姆霍夫（Marco Imhof）也表示，金正恩就學期間，籃球非常出色，有著爆發性的競爭力。

但為何年少受過民主薰陶的金正恩會變成如此冷血的領導者，對此北韓問題分析師朴正鉉則表示，金正恩管理國家相當有一套，但礙於特殊的國情與以及被塑造成神話，繼承了核武、共產官僚體系與恐懼，讓他必須採取高壓統治，殘忍處決對立面的官員，才能鞏固權位生存下去。

(中時電子報)