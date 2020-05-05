延宕多時的台北表演藝術中心（以下簡稱北藝中心），預計2022年啟用，台北市議會日前審查「台北表演藝術中心設置自治條例」草案，針對董監事任期，市府主張4年，議員認為僅需2年，雙方未達共識，將於6日再審，引發藝文界討論。

國家表演藝術中心董事長、北藝中心籌備委員朱宗慶表示，雙方應要再溝通，考量北藝中心以世界級劇場為定位，「不管是節目規劃安排、製作、觀眾培養，都是核心業務，就專業劇場的特性與發展需要，藝文生態培養、節目製作過程，都需要1到2年、甚至更長時間，2年任期並不符合北藝中心發展的定位需求。」

北藝中心總監王孟超表示，他理解議員考量，是比照台北流行音樂中心（以下簡稱北流中心）2年一任作法，「不過北藝中心未來有許多自製、國際共製節目，哪怕是引進國外現有節目，最快都要2年的時間，國際共製節目，大約需要3到4年，如果董事會一任只有2年，一換執行長都要跟著換，會變成每一任工作以接手上一任規劃的內容為主，自己規劃的節目，在實際執行時，又變成下一任的工作，在實務面會造成單位不穩定。」

王孟超表示，表演藝術的工作流程需要時間醞釀和洽談，他舉例，像是2006年由兩廳院引進的音樂劇《歌劇魅影》，前後洽談時間就花了4年，「這可說是國際慣例，一般而言，如果是歐洲地區的新製作，第一年在當地首演，第二年歐巡，第三年才到歐洲以外的地方演出，如果台灣要加入共製，第一年就得加入製作團，這是普遍的工作流程。」王孟超表示，目前國際慣例作法，4年一任是常態，盼北藝中心在正式開幕前，能有合用的制度。

前兩廳院藝術總監平珩表示，目前國家兩廳院與苗北藝文中心作法皆為4年一任，可供參考，「如果2年就換人，溝通和熟悉業務，都需要花額外時間，但才剛開始熟悉，又要離任了。普遍而言，4年一任的制度對單位執行業務而言，較為安定。」

表演藝術聯盟理事長林佳鋒表示，藝文經營與涵養需要長期累積，「不是一朝一夕就能了解藝術生態，2年換一次，很多政策無法延續。」

對此，台北市文化局長蔡宗雄表示，府方立場期許4年一任，會持續和議員溝通，同時不排除申請修改北流中心法令，「否則現任董事長黃韻玲剛上任，明年底又要開始準備遴選下一任，實在是太短了。」

(中時 )