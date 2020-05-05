一名法國醫生說，一名12月27日到巴黎附近一家醫院求診的肺炎患者，罹患的就是新冠病毒Covid-19，這使得疫情在歐洲的的出現時間回推了一個月。

BBC報導，這起病例是去年12月底，在巴黎附近的尚-維德納紀念醫院(Jean Verdier Hospital

)，該院急診室主任伊夫·科恩醫生（Yves Cohen）治療這個病人，他表示，該患者是一名來自巴黎東北部博比尼市(Bobigny)的43歲男子，名叫哈曼爾(Amirouche Hammar)，他求診時已呈現明顯的肺炎症狀，包括乾咳、發燒和呼吸困難，隨後在12月27日住院。

之後發生了新冠病毒全球流行，其典型症狀與哈曼爾相當類似，於是科恩醫生就想起這起病例，重新進行新冠病毒測試，結果呈陽性反應。倘若哈曼爾確定患上新冠病毒，那麼他的感染時間還要再向前推，因為新冠病毒的潛伏期5到14天，因此確切的感染時間大概在12月14日至22日之間。

法國衛生部表示，政府正在對該案進行確認，如果確定為真，將進一步調查疫情的走向。

哈曼爾表示，他沒有出國的歷史，而他的2個孩子也罹患同樣的病，但是他的妻子卻沒有表現出任何症狀。

科恩醫生進一步調查認為，患者的妻子是在戴高樂機場附近的一家超市工作，可能曾經與剛從中國大陸抵達的人們有過接觸。病人的妻子說：「經常有顧客推進旅行箱進來超市購物，一看就知道剛下飛機。」

法國不是唯一一起回溯檢查，發現新冠病毒病例的國家。兩星期之前，在美國加州進行的一次驗屍檢查顯示，美國的首例與新冠病毒相關的死亡病例，比原先的認知要提早一個月。

世界衛生組織（WHO）發言人林德梅爾（Christian Lindmeier），敦促各國檢查類似病例的記錄，有可能發現更多的早期病例，這些資料將有助於正確了解疫情。

(中時電子報)