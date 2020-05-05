大陸兩會將於5月21日在北京召開，根據歷史經驗，股市在兩會期間通常呈現狹幅震盪，但兩會之後單月上漲機率約為67％。

兆豐國際中國內需A股基金經理人黃家慶表示，兩會前後一個月往往處於做多窗口，尤其新基建、雲計算等大消費版塊值得留意，此外像是對利率下行敏感的族群也可酌量布局。

黃家慶表示，新基建為今年大陸國家重點建設，兼顧短期擴大有效需求和長期擴大有效供給，兼具穩增長、穩就業、調結構、促創新、惠民生的綜合性重大作用。今年4月國家發改委首次明確新基建範圍，數據中心作為基礎設施的首要，隨著新基建建設不斷推進，預計未來數據中心將迎來蓬勃發展的新時期。

在消費版塊部份特別提到白酒版塊，黃家慶指出，雖然新冠疫情直接影響了白酒的春節旺季消費，但是高端白酒顯然較不受影響，統計2019第四季及2020年第一季，高端白酒板塊合計收入及淨利潤分別較去年同期增長13.3％及13.6％，顯然在疫情期間高端白酒的消費潛力不減。

今年兩會與往年最大的不同在於召開的時間延後至5月下旬，上市企業目前正處於財報公布期，相較於往年在兩會前後領漲板塊有很明顯的差異，今年這樣的現象可能不明顯，反倒是市場較偏好的大消費、內需版塊可持續留意。

(工商 )