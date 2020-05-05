Apple去年9月推新機型，保險業者吃到今年。保險局5日公布首季行動裝置保險（主要是智慧型手機投保）業績，共有87.8萬件投保，保費共7.8億元，與去年同期相較，件數成長52％，保費則大幅成長96％。

保險局副局長王麗惠表示，主要是去年9月Apple有推新機型，因此購機民眾今年仍是有投保相關手機險。今年首季手機險承保保費前三名公司則是新安東京產物、富邦產物及安達產物。

去年9月Apple即是推出iPhone11，但若從投保數據來看，手機保單投保最夯的時間還是去年第四季，成長率會破100％，且平均單件保費1,300多元，今年首季平均每件保費則約888元，可能是新機降價或促銷導致。

行動裝置保單即承保新手機、新平板電腦等摔壞、螢幕破裂、莫名故障等風險，如意外摔壞、輾破手機螢幕、手機泡水等維修，都有保單可支應，消費者不用花幾千元換螢幕，所以越高價的手機，投保意願越高。

據保險局統計，今年首季行動裝置保單共有87.8萬件，保費收入7.8億元，去年同期則是有57.8萬件，保費4億元，件數成長52％，保費收入則成長96%。

(工商 )