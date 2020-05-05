創作新人陳佩賢（Jesslyn）在疫情期間寫下關懷歌〈我們的曙光〉，於她21歲生日當天上線，溫暖真摯的歌聲，在大馬引起迴響，她於去年底加入福茂唱片，來自大馬的她，返家鄉亞羅士打過農曆年，不料遇上新冠肺炎疫情，她配合封城足足有48天沒出門，來台之日尚遙遙無期，但她絲毫不氣餒，表示：「深知在人心黯淡、生命飄搖之際，應該要有正能量的旋律，帶領大家走向希望！」

她與音樂夥伴利偉賓（Michael）共同創作了〈我們的曙光〉這首曲，獻給所有前線的醫護和工作人員，此外，她在疫情期間還寫出另外4首歌，創作力驚人！福茂唱片快馬加鞭，預計年底前為她發行首張個人音樂作品。

陳佩賢來自馬來西亞，雙十年華的她，喜愛唱歌，年輕輕輕就拿下大馬十個以上選秀比賽冠軍，在因緣際會下，唱到送至福茂唱片的demo，當下驚艷福茂，馬上聯繫安排會面。她於去年10月來台簽約，成為庾澄慶、吳汶芳、曾昱嘉的小師妹！期間他將受公司安排開始配唱、錄音、正音等課程，忙得不亦樂乎。更於年初再度來台參加福茂唱片的尾牙，「這也是我生平第一次吃尾牙，而且還是在台灣，聽說今年的主題是奧林匹克，我還扮裝成網球女將超級好玩的！」

家住西馬北部的Jesslyn，目前配合政府自主管理在家自修，她每天朗讀華文報紙，自我要求發音，也寄情於創作，她與作曲人利偉賓每天通whatsapp，約莫花了一星期搞定〈我們的曙光〉詞曲，由於無法出門去到錄音室，陳佩賢表示是在家中開錄，很克難地用手機錄唱，花了兩小時唱了無數個版本，最後挑出最滿意的，用電腦傳到錄音室後製，她謙虛：「雖然音質欠佳，但我也沒想這麼多 就只想把這首歌送給站在前線努力拼搏的人 感謝他們這麼努力辛苦守護大家！」

陳佩賢在生日上線防疫歌〈我們的曙光〉。（福茂唱片提供）

(中時 )