衛福部日前宣布擴大弱勢補助4500元，行政院也公布擴大紓困補助方案，至於是否可以兩邊都領取補助？衛福部社會救助及社工司副司長蘇昭如表示，民眾即便已經領取過弱勢補助的4500元，只要有需求仍然可以申請急難紓困補助。

新冠肺炎疫情重創經濟體系，弱勢族群受到的影響尤為嚴重，因此政府決議在財政能力允許下，將加發津貼幫助弱勢。日前衛福部已請縣市政府將4月份之1500元生活補助加發金撥予民眾，一次會發3個月份共計4500元，預計4月至6月約87萬人受惠。另外，弱勢補助是針對老人和兒少族群，如果是需要負擔家計的族群有紓困需求，也可向各地區公所申請急難紓困補助。

擴大急難紓困核發對象。（圖／衛福部官網）

衛福部4日新增的「急難紓困實施方案」補助對象，現為擴大照顧因疫情生計受困民眾，除原有工作，未加入軍、公、教、勞、農保等社會保險，再擴及因疫情影響，工作及家戶收入減少，致家庭生活困頓者，放寬到全家平均每人每月生活費不超過當地每人每月最低生活費2倍就可獲得1萬元之救助，且家戶內每人存款15萬元免納入計算，讓更多人可以獲得紓困。

衛福部長陳時中也在5日的記者會上說明，每個縣市都有最低生活費，家戶收入是指1至4月平均值，加上家戶總存款，衛福部為方便民眾自行計算，也提供計算公式：［（家戶月平均收入＋家戶總存款）－15萬元*家戶人數］／家戶＝家戶每人每月生活費。如果每人每月生活費低於縣市最低生活費的1.5倍，將核發1到3萬元，家戶每人每月生活費介於1.5倍與2倍之間，則核發1萬元。

(中時電子報)