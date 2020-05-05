台北市長柯文哲一手催生的北市影視音實驗教育機構（TMS）日前頻爆爭議，台北市議員耿葳今在教育委員會上質疑，學生自主學習和影視音課程不相關，內容竟包含考汽機車駕照等，直言不合理。TMS辦學部主任林睿育表示，學校自主學習計畫上，只要是和學生升學、就業等相關，基本上都會支持。

耿葳指出，在學校學生可提起自主學習計畫抵學分，但內容有考汽機車駕照、雜耍作品 、肌力訓練等，竟也可納進學分，和影視音課程不相關，質疑TMS成立的目標是什麼，那為何學生要選擇念TMS而不是高中職。

林睿育表示，自主學習選課的同時，學校會評估學生自主學習計畫，駕照若是他很重要的就業條件，如果想出國，語言的證照就是很重要的條件，再自主學習計畫上，只要能支持孩子升學、就業、生活上的平衡，基本上學校都會支持。

TMS校長小野指出，技職訓練超過升學，意味著讀普通高中比職業學校還好，TMS適合不習慣體制教育內的學生，有學生學到技術就的以去上班，有些學生到處接案，也有學生有畢業後上班發現嚮往大學生生活，想讀大學才會選擇再升學，這是社會價值所影響的。

(中時 )